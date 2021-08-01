واشنطن تتعهد برد مناسب على طهران بعد الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

شفق نيوز / تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، بما وصفته "رداً مناسباً" على إيران، بعد الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية إن "مراجعة المعلومات المتاحة تجعلنا على ثقة من أن إيران هي التي نفذت الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، وسيكون ردنا مناسب على هذا الهجوم".

وأضاف بلينكن، أن "الهجوم الذي أسفر عن مقتل مدنيين تم بطائرة مسيرة تستخدمها إيران بشكل متزايد في اعتداءاتها"، مؤكداً أن "الهجوم على السفينة يدل على سلوك إيران العدواني، ويهدد الملاحة والتجارة الدولية".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة، وعبر شركائها في المنطقة والعالم، تعمل على بحث سبل الرد على هذا الهجوم، قريباً".

ويوم الخميس الماضي، تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".