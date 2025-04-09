واشنطن تتحدى طهران: مفاوضات مباشرة أو لا لقاء في عُمان

شفق نيوز/ أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء، بأن فريق المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أرسل رسائل إلى الجانب الإيراني عبر سلطنة عُمان، يدعو فيها إلى إجراء محادثات مباشرة.

وأوضح المسؤول أنه في حال رفضت إيران إجراء محادثات مباشرة، فقد لا يتوجه ويتكوف إلى سلطنة عُمان، حيث كانت الاجتماعات مرتقبة.

وبحسب مسؤولين مطلعين على مسار المفاوضات، فإن ويتكوف قد يسافر إلى طهران في حال تلقى دعوة رسمية من السلطات الإيرانية.

وقالت الصحيفة إن ترامب يدرك تماماً أن أي مفاوضات مع إيران لا يمكن فصلها عن الموقف الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تعمّد إعلان رغبته في إجراء حوار مباشر مع طهران بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال استقباله في البيت الأبيض، في خطوة فسّرها أحد المسؤولين بأنها تهدف إلى "إبقاء نتنياهو تحت السيطرة".

وكان ترامب قد بعث برسالة في اذار/ مارس الماضي إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحاً استئناف المفاوضات النووية، لكنه شدد على أن أمام إيران مهلة شهرين فقط للانخراط في المسار الدبلوماسي.

وتشير التقديرات الغربية إلى أن إيران تمتلك مخزوناً كافياً من اليورانيوم عالي التخصيب، قد يمكّنها خلال أسابيع من الوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لإنتاج عدة أسلحة نووية، غير أن تطوير رأس نووي قابل للتركيب على صاروخ باليستي قد يستغرق عاماً أو أكثر.