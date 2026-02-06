واشنطن تتجه لوضع "معايير جديدة" للدول النووية

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، أن معاهدة "ستارت الجديدة" مع روسيا لم تعد تحقق الغرض الذي أُبرمت من أجله، كاشفا عن التوجه لوضع معايير لجميع الدول النووية.

وأشار روبيو، إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على وضع معايير عالية لجميع الدول التي تمتلك أو تسعى لامتلاك قدرات نووية، مؤكداً أن واشنطن ستخوض أي مفاوضات في هذا الملف من "موقع قوة".

وأضاف أن بلاده ترغب في الحد من التهديدات النووية وتعزيز الاستقرار الدولي، لكنها لن تقبل بشروط قد تضر بمصالحها، ولن توافق على أي اتفاق "لمجرد الاتفاق"، في إشارة إلى ضرورة أن تكون أي تفاهمات مستقبلية ذات جدوى حقيقية.

وفي سياق متصل، لفت روبيو إلى أن التوسع غير الشفاف في الترسانة النووية الصينية يجعل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا متقادمة، داعياً إلى مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية في موازين القوى النووية عالمياً.

هذا وأعلنت روسيا، يوم الأربعاء الماضي، أنها لم تعد "ملزمة" بمعاهدة "نيو ستارت" النووية مع الولايات المتحدة، والتي انتهت صلاحيتها الخميس 5 شباط/ فبراير الجاري.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيلول/ سبتمبر 2025 إمكانية تمديدها بشكل غير رسمي لمدة عام آخر، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يرد على هذا الاقتراح حتى يوم إلغاء الاتفاقية.