واشنطن تتبنى خطة جديدة: الوقود العائم بديلاً للخزانات الثابتة (صور)

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

كشف جورج بريسنيهان، مدير وكالة دعم اللوجستيات الدفاعية للطاقة (DLA Energy)، يوم الثلاثاء، عن تحول جذري في استراتيجية الولايات المتحدة لتأمين إمدادات الوقود للقوات المسلحة، مؤكداً أن الوكالة استخلصت دروساً قاسية من أزمات سابقة ومن الصراعات الحالية في البحر الأحمر ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال بريسنيهان، خلال افتتاحه مؤتمر الوكالة للطاقة في الولايات المتحدة حضره مراسل شفق نيوز، إن "إغلاق منشأة (ريد هيل) الضخمة في هاواي لم يكن مجرد أزمة، بل تحول إلى فرصة لتبني مفهوم الوقود العائم (Fuel Afloat)".

وتابع: "لقد تعلمت الوكالة كيفية الحفاظ على كميات هائلة من الوقود في عرض البحر، ما منحنا قدرة ديناميكية على تحريك الناقلات عالمياً وتغيير وجهتها من منطقة إلى أخرى حسب الحاجة، بدلاً من الاعتماد على خزانات ثابتة يسهل استهدافها".

وأشاد بريسنيهان، بـ"نجاح مفهوم (السفن الأم) والمستودعات المتنقلة في البحر الأحمر"، مؤكداً أن "هذا النموذج وفّر حماية وسرعة استجابة استثنائية للسفن الأميركية التي تعبر قناة السويس".

وأكمل بالقول: "لقد أثبت هذا المفهوم نجاحه في مواجهة تهديدات الحوثيين، ونسعى الآن لتعميم هذه التجربة عالمياً، حيث يمكننا تكرار نموذج المستودعات البحرية المتنقلة في أي بقعة ساخنة".

وحذر مدير الوكالة من أن "الخصوم باتوا يستهدفون منبع سلسلة الإمداد (Refineries) وليس فقط السفن والناقلات"، مؤكداً أن "الوكالة تعمل على تعزيز مرونة البنية التحتية وتوفير بدائل متعددة لضمان استمرار تدفق الجزيئات (المحروقات) حتى في حال تضرر بعض المواقع الرئيسية".

وعلى الصعيد التكنولوجي، أشار بريسنيهان، إلى دور نظام "بلوتو" (Pluto)، وهو أداة تحليلية متطورة تهدف إلى تحويل القوى العاملة من مجرد مشغلين إلى "محللي بيانات" قادرين على التنبؤ باحتياجات الوقود قبل وقوع الأزمات.

وكشف عن "انخراط الوكالة في مشاريع مبتكرة تشمل المفاعلات النووية الصغيرة (Micro Reactors) لتزويد القواعد العسكرية بالطاقة بشكل مستقل، وكذلك الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات الاستحواذ والتعاقد وزيادة خفة الحركة اللوجستية".

وختتم بريسنيهان، حديثه بتوجيه دعوة مفتوحة لشركات التكنولوجيا والابتكار، مؤكداً أن "الوكالة عدوانية في بحثها عن أفكار جديدة من خارج الصندوق، لا سيما في مجالات الوقود المستدام، وأدوات التحليل المتقدمة، وأنظمة الطاقة المرنة"، في حين شدد على أن "الخبراء الحقيقيين في الابتكار هم من يجلسون في القطاع الخاص".