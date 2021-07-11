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واشنطن تتابع بقلق عميق تمدد طالبان في أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-11T19:00:45+0000
واشنطن تتابع بقلق عميق تمدد طالبان في أفغانستان

شفق نيوز/ أعربت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، يوم الاحد، عن قلقها من توسع رقعة المدن والاراضي التي تسيطر عليها حركة طالبان في افغانستان، داعية الحكومة الافغانية التصدي لهذا التمدد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، لشبكة فوكس نيوز الامريكية، إن الولايات المتحدة تراقب بقلق هجوم المسلحين في أفغانستان وتحث الحكومة الأفغانية على التصدي لهذا التقدم.

واضاف "نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق.. الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تستمتع به الآن"، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.

وتابع كيربي "ونعلم أنهم يعرفون كيف يدافعون عن بلادهم. هذا هو الوقت المناسب لهم للإسراع والقيام بذلك بالضبط".

وخلال الايام الماضي سيطرت حركة طالبان على نحو 85% من المدن الافغانية، بحسب ما اعلنت الحركة، الى جانب سيطرتها على معابر حدودية مع ايران وتركمانستان، وذلك بالتزامن مع قيام قوات التحالف الدولي التي كانت تحارب تنظيم القاعدة، بالانسحاب من افغانستان.

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