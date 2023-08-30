واشنطن تتابع بـ"قلق" وضع الغابون وتكشف مصير جنودها

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن متابعة الإدارة الأميركية الوضع "المثير جدا للقلق" في الغابون، فيما كشف عن مصير الجنود والموظفين الأمريكيين هناك.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي: "نشعر بقلق كبير بشأن الانقلاب العسكري في الغابون، وأن واشنطن تدعم الشعب الغابوني".

وأضاف أن "جنودنا وموظفو سفارتنا في الغابون في مأمن

وأعلن ضباط كبار بالجيش الغابوني عبر التلفزيون الرسمي، الأربعاء، وضع الرئيس، علي بونغو، قيد الإقامة الجبرية في الغابون.

وأعلن عسكريون استيلاءهم على السلطة، وإنهاء النظام القائم، وذلك بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال الضباط إن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة"، مؤكدين أنهم "يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون".

وتم "إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة"، بحسب رويترز.

وفاز رئيس الغابون، علي بونغو، الأربعاء، بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لرويترز.

وقال، بريس أوليجي نجيما، الضابط في جيش الغابون لصحيفة لوموند الفرنسية، إن الجنرالات سيجتمعون، الأربعاء، لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية، بعد إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة.