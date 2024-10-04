واشنطن بوست: 20 صاروخا إيرانيا سقط في قاعدة جوية إسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الجمعة، [أن ما لا يقل عن 20 صاروخا باليستيا أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية نتيجة الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أظهرت مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها من قبل الصحيفة، سقوط 20 صاروخا على قاعدة نيفاتيم الجوية في صحراء النقب، وثلاثة صواريخ على قاعدة تل نوف في وسط إسرائيل، مضيفة أن إيران نجحت في تجاوز الدفاعات الإسرائيلية وضربت 3 منشآت عسكرية واستخبارية إسرائيلية.

واستهدف الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في إسرائيل في الأول من أكتوبر، قاعدة نيفاتيم الجوية، من بين أهداف رئيسية أخرى في البلاد.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية وعددا من القواعد العسكرية الأخرى تعرضت لأضرار طفيفة نتيجة الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر، فيما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أنه خلال الهجوم الصاروخي دمرت القاعدة الجوية.

يشار إلى أن قاعدة نيفاتيم الجوية، والتي تعرف أيضا باسم القاعدة الجوية 28، تقع على بعد 15 كم جنوب شرق بئر السبع، بالقرب من موشاف نيفاتيم في صحراء النقب وهي واحدة من أكبر القواعد الجوية في إسرائيل ولديها ثلاثة مدارج بأطوال مختلفة.

وشنت إيران في الأول من أكتوبر هجوما صاروخيا هو الثاني من نوعه على إسرائيل، استهدفت من خلاله قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الهجوم جاء في إطار رد طهران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، أنه سيستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.