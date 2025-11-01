واشنطن بوست: نشر 16 ألف جندي أميركي في البحر الكاريبي

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة واشنطن بوست، الأميركية، يوم السبت، عن قيام الولايات المتحدة بنشر نحو 16 ألف عسكري في البحر الكاريبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا العدد يشمل 10 آلاف جندي و6 آلاف بحار، مشددة على أن هذه الأرقام الصادرة حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لا تأخذ في الحسبان القوات الأمريكية المتمركزة في بورتوريكو.

وأضافت أن التقديرات تستند إلى عدد السفن التي أعلن عنها البنتاغون أو أكد وجودها رسمياً، مبينة أنه في الوقت الحالي، تنتشر في المنطقة ثماني سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية، إضافة إلى غواصة نووية، كما تتجه مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى البحر الكاريبي، ومن المقرر أن تصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد النشاط العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا خلال شهرين حيث نفذت واشنطن عمليات عدة استهدفت زوارق ادعت أنها تهرب المخدرات.

في حين، تشير تقارير إعلامية إلى أن الإدارة الأميركية تدرس الآن احتمال توسيع نطاق عملياتها لتشمل ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد ما تصفها بـ"شبكات تهريب المخدرات".