واشنطن بوست: قراصنة تدعمهم الصين تجسسوا على أمريكا عبر اختراق الإنترنت

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم السبت، بأن قراصنة مدعومون من الحكومة الصينية اخترقوا مزودي خدمة الإنترنت في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة للتجسس على مستخدميهم، وفقًا لأشخاص مطلعين على الجانب الأميركي وباحثين في الأمن الخاص.

وقال أشخاص مطلعون على الحملات المنفصلة للصحيفة، إن الهجمات الصينية العدوانية والمتطورة بشكل غير عادي تشمل الوصول إلى اثنين على الأقل من المزودين الرئيسيين في الولايات المتحدة مع ملايين العملاء بالإضافة إلى العديد من المزودين الأصغر.

ونقلت الصحيفة عن براندون ويلز، الذي كان حتى وقت سابق من أغسطس الجاري، المدير التنفيذي لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، قوله "إن الأمر أصبح متكررا الآن من جانب الصين، لكنه تصاعد بشكل كبير عن ذي قبل. وأصبح أسوأ بكثير".

ووفقا للصحيفة، تثير عمليات الاختراق القلق لأن من المعتقد أن أهدافها تشمل أفرادًا حكوميين وعسكريين يعملون متخفين ومجموعات ذات أهمية استراتيجية للصين.

وقال مايك هوركا، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق والباحث الحالي في شركة لومين تكنولوجيز، التي كشفت إحدى الحملات لكنها لم تحدد مزودي خدمة الإنترنت الذين استهدفتهم، "إن حملات التجسس الأخيرة تعد اتصال متميز وعالي المستوى لعملاء مثيرين للاهتمام".

وترى الصحيفة أنه رغم عدم وجود دليل على أن التوغلات الجديدة تهدف إلى أي شيء آخر غير جمع المعلومات الاستخباراتية، إلا أن بعض التقنيات والموارد المستخدمة مرتبطة بتلك التي استخدمتها في العام الماضي مجموعة مدعومة من الصين تُعرف باسم Volt Typhoon، وفقًا لاثنين من الأشخاص.

وقال مسؤولون استخباراتيون أميركيون للصحيفة إن المجموعة الصينية سعت إلى الوصول إلى المعدات في موانئ المحيط الهادئ والبنية التحتية الأخرى لتمكين الصين من بث الذعر وتعطيل قدرة أميركا على نقل القوات والأسلحة والإمدادات إلى تايوان إذا اندلع صراع مسلح.

بدوره، ذكر باحث Lumen للصحيفة، أنهم حددوا ثلاثة مزودي خدمة إنترنت أميركيين تعرضوا للاختراق هذا الصيف، أحدهم كبير، إلى جانب شركة أميركية أخرى وواحدة في الهند.