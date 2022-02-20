واشنطن: بايدن مستعد للتعاون مع بوتين لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بينكن، يوم الأحد، استعداد الرئيس جو بايدن، للتعاون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لوقف الحرب ضد أوكرانيا.

ويأتي ذلك، على وقع تأهب عسكري روسي، عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي يثير مخاوف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من إمكانية غزو روسي وشيك لأوكرانيا، في ظل التصعيد المتواصل بين البلدين لاسيما فيما يخص إقليم دونباس.

وقال بلينكن، في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية، إن "كل ما تراه واشنطن يشير إلى أن (الغزو) الروسي لأوكرانيا بات وشيكاً"، مشيراً إلى أن "الوضع في دونباس بشرق أوكرانيا، يثبت دقة هذه التوقعات".

وأضاف أن الولايات المتحدة ما تزال مصممة على بذل كل جهد دبلوماسي ممكن لمنع روسيا من (غزو) أوكرانيا"، مجدداً تأكيد التزام بلاده حتى اللحظة الأخيرة لاستغلال كل فرصة دبلوماسية يمكن أن تثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المضي قدما في الغزو.

وفي وقت سابق من اليوم، حث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، على وقف فوري لإطلاق النار في إقليم دونباس، وذلك بعد أقل من 48 ساعة، من قصف الجيش الأوكراني، مناطق في دونيتسك، تقول إن "إنفصاليين روس" يسيطرون عليها.

وكان الجيش الأوكراني، قد قصف ليلة الجمعة - وصباح السبت، بالمدفعية، مناطق متفرقة من "جمهورية دونيتسك الشعبية" ضمن إقليم دونباس، كما أطلق 16 قذيفة من عيار 122 ملم محظورة بموجب اتفاقيات "مينسك".