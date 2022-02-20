سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن: بايدن مستعد للتعاون مع بوتين لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-20T14:43:15+0000
واشنطن: بايدن مستعد للتعاون مع بوتين لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بينكن، يوم الأحد، استعداد الرئيس جو بايدن، للتعاون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لوقف الحرب ضد أوكرانيا.

ويأتي ذلك، على وقع تأهب عسكري روسي، عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي يثير مخاوف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من إمكانية غزو روسي وشيك لأوكرانيا، في ظل التصعيد المتواصل بين البلدين لاسيما فيما يخص إقليم دونباس.

وقال بلينكن، في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية، إن "كل ما تراه واشنطن يشير إلى أن (الغزو) الروسي لأوكرانيا بات وشيكاً"، مشيراً إلى أن "الوضع في دونباس بشرق أوكرانيا، يثبت دقة هذه التوقعات".

وأضاف أن الولايات المتحدة ما تزال مصممة على بذل كل جهد دبلوماسي ممكن لمنع روسيا من (غزو) أوكرانيا"، مجدداً تأكيد التزام بلاده حتى اللحظة الأخيرة لاستغلال كل فرصة دبلوماسية يمكن أن تثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المضي قدما في الغزو.

وفي وقت سابق من اليوم، حث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، على وقف فوري لإطلاق النار في إقليم دونباس، وذلك بعد أقل من 48 ساعة، من قصف الجيش الأوكراني، مناطق في دونيتسك، تقول إن "إنفصاليين روس" يسيطرون عليها.

وكان الجيش الأوكراني، قد قصف ليلة الجمعة - وصباح السبت، بالمدفعية، مناطق متفرقة من "جمهورية دونيتسك الشعبية" ضمن إقليم دونباس، كما أطلق 16 قذيفة من عيار 122 ملم محظورة بموجب اتفاقيات "مينسك".

related

بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

Date: 2022-02-17 15:56:24
بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

بايدن: سنعاقب روسيا إذا غزت أوكرانيا

Date: 2022-02-15 20:58:06
بايدن: سنعاقب روسيا إذا غزت أوكرانيا

أوكرانيا تدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار

Date: 2022-02-20 13:59:47
أوكرانيا تدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار

قصف أوكراني وإعلان تعبئة وتأهب روسي.. ماذا يحدث في  دونباس؟

Date: 2022-02-19 06:36:56
قصف أوكراني وإعلان تعبئة وتأهب روسي.. ماذا يحدث في  دونباس؟

البيت الأبيض: قمة بايدن وبوتين لم تغير سياسة العقوبات ضد روسيا

Date: 2021-06-21 06:07:40
البيت الأبيض: قمة بايدن وبوتين لم تغير سياسة العقوبات ضد روسيا

مواقع وزارة الدفاع والمصارف الأوكرانية تتعرض لهجوم.. هل بدأ الغزو الروسي؟

Date: 2022-02-15 17:20:06
مواقع وزارة الدفاع والمصارف الأوكرانية تتعرض لهجوم.. هل بدأ الغزو الروسي؟

مع تصاعد التوتر.. روسيا تنتشر في بيلاروسيا وترسل 12 نظاماً صاروخيًا إلى مينسك

Date: 2022-01-29 06:53:17
مع تصاعد التوتر.. روسيا تنتشر في بيلاروسيا وترسل 12 نظاماً صاروخيًا إلى مينسك

انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن

Date: 2021-06-16 13:48:20
انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن