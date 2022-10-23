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واشنطن.. الآلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض دعما لاحتجاجات إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-23T04:43:39+0000
واشنطن.. الآلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض دعما لاحتجاجات إيران

شفق نيوز/ شارك آلاف الأشخاص، بينهم كثير من الإيرانيين والإيرانيات، في مسيرة بالعاصمة الأميركية واشنطن، دعما للاحتجاجات في إيران، وساروا وصولا إلى البيت الأبيض، حاملين شعار "نساء حياة حرية".

وانطلقت المسيرة في نهاية فترة بعد الظهر (حسب توقيت واشنطن) من ناشونال مول، وهي ساحة كبيرة بوسط المدينة، وتوجهت حاملة ألوان العلم الإيراني تحت أشعة الشمس نحو البيت الأبيض، وردد المشاركون فيها "نريد الحرية" و"العدالة لإيران".

وقال سياماك أرام، أحد المنظمين لوكالة فرانس برس؛ إن "هذا خامس احتجاج أسبوعي نقوم به في واشنطن وأعتقد أنه الأكبر"، مرجحا أن يكون عدد المشاركين "أكثر من عشرة آلاف" شخص.

وجاء بعض المتظاهرين من مدن أميركية أخرى مثل بوسطن.

وقالت مهشِد (28 عاما) التي ارتدت قميصا أخضر "ساعدوا على تحرير إيران". وأضافت المهندسة الشابة التي غادرت إيران قبل ثلاث سنوات ولم ترغب مثل كثيرين في كشف اسمها الكامل لأن عائلتها لا تزال في البلاد "لم نعد نريد هذا النظام المستبد الذي يمنعنا من الاستفادة من حقوقنا الإنسانية ومن حريتنا".

وعلى لافتة تحملها شابة أخرى، عُلّقت خصلة شعر إلى جانب عبارة "شعرنا قد يزعجكم لكن عقلنا سيُنهيكم".

منذ أكثر من شهر تخرج احتجاجات واسعة في إيران، أثارتها وفاة الشابة الإيرانية الكوردية مهسا أميني بعد اعتقالها بيَد شرطة الآداب، التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وخرجت أمس السبت تظاهرات دعم في برلين وطوكيو أيضا.

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