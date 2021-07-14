واشنطن: العودة للاتفاق النووي سيجعلنا بموقف أقوى في مواجهة هجمات الفصائل

شفق نيوز / رأت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن العودة للاتفاق النووي مع إيران، سيجعل الولايات المتحدة بموقف أقوى في مواجهة هجمات الفصائل المسلحة، في إشارة إلى ما تتعرض لها قواتها ومصالحها في العراق والسوريا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، وتابعته وكالة شفق نيوز، "كل تحد نواجهه مع إيران يزداد تعقيدا وصعوبة كلما خرج برنامجها النووي عن السيطرة"، مردفاً بالقول "منذ انسحابنا من الاتفاق النووي لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بالتحديات التي نواجهها مع إيران".

وأضاف برايس، أن "الاتفاق النووي كان ناجحا، حين كان مفعلا، في الحد من قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي، ولهذا تسعى الولايات المتحدة للعودة للامتثال المتبادل".

وأكد "تقييد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم عبر العودة للاتفاق النووي، سيضعنا في موقف أفضل في التعامل مع التحديات الأخرى، مثل الهجمات من جانب الفصائل المدعومة من إيران".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد أقرت بوقت سابق من يوم الأربعاء، بقلق واشنطن من نشاطات طهران في المنطقة، مشيرة إلى أن "المصلحة الأميركية تتطلب مواصلة المفاوضات النووية".

وأكدت ساكي خلال مؤتمر صحفي، أن "واشنطن ستدافع عن قواتها في وجه الهجمات التي تقف وراءها الجماعات المدعومة من إيران".