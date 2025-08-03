واشنطن: الرسوم الجمركية الجديدة شبه نهائية ولا مجال للتفاوض

شفق نيوز- واشنطن

كشف الممثل الأميركي للتجارة جيميسون غرير، يوم الأحد، عن عدم إمكانية التراجع عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقال غرير لقناة "سي بي إس"، في مقابلة إن "هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية".

وعندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم، أجاب غرير أنها على الأرجح لن تحصل "في الأيام المقبلة".

هذا ووقّع ترامب، الأسبوع الماضي، مرسوماً حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوح بين 10% و41%، لافتاً إلى تطبيق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 آب/ أغسطس الجاري لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية.

كما ستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان.