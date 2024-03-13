واشنطن: الحوثيون هاجموا المدمرة الأمريكية "لابون" في البحر الأحمر

شفق نيوز/ قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا يوم الثلاثاء صاروخا باليستيا من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر، لكنه لم يصبها ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت القيادة في بيان في وقت مبكر من يوم الأربعاء "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرتين مسيرتين أُطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتدميرهما".