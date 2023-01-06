واتساب يضيف خدمة جديدة لمواجهة "الحجب" في إيران

شفق نيوز / أعلن مدير تطبيق واتساب، ويل كاثكارت يوم الجمعة، إضافة خدمة جديدة تسمح باستخدام التطبيق في البلدان التي تحجبه مثل إيران.

وأوضح كاثكارت في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الإصدار المحدث من هذا التطبيق يوفر خيارًا يمكّن المستخدمين في دول مثل إيران، تجاوز الحظر.

وقال: "بينما احتفل الكثير منا بإرسال رسائل إلى أحبائنا عبر واتساب، إلا أن هناك ملايين الأشخاص في إيران، وأماكن أخرى لا يزالون محرومين من الحق في الاتصال بحرية".

وأكد أن "اعتبارا من اليوم سنبدأ الاتصال بـ WhatsApp عبر الوكيل للمستخدمين"، لافتا إلى أن "هذا يسمح للناس بالاتصال بالواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها المتطوعون والمنظمات للتواصل بحرية".

واضطر بعض الإيرانيين إلى اللجوء إلى برامج تجاوز الحجب والقيود المعروفة بـ"VPN" للوصول إلى المنصات الاجتماعية المحجوبة من قبل السلطات.

والخدمة التي أعلن عنها تطبيق "واتساب" كان قد قدمها تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي والذي تعرض هو الآخر للحجب من قبل السلطات الإيرانية منذ أبريل/ نيسان 2018 بعد احتجاجات على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

وكانت الحكومة الإيرانية حددت في 7 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مهلة 10 أيام لشركة "ميتا" بهدف فتح مكتب لها في طهران مقابل إزالة الحجب عن واتساب وانستغرام.