واتارا رئيساً لساحل العاج للمرة الرابعة

شفق نيوز- ياموسوكرو

أعلنت لجنة الانتخابات في ساحل العاج، يوم الاثنين، عن فوز الحسن واتارا بولاية رابعة رئيساً للبلاد الأفريقي.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد حقق واتارا (83 عاماً) فوزاً ساحقاً في الانتخابات بنسبة 89.77% من الأصوات، وهو ثالث فوز حاسم له على التوالي بعد وصوله إلى السلطة للمرة الأولى في 2011 عقب انتخابات شهدت منافسة شديدة.

وتشهد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من ذلك الحين فترة من الاستقرار النسبي والنمو الاقتصادي المطرد.

وبلغ الإقبال على التصويت نحو 50%، وهي نسبة مماثلة للانتخابات الرئاسية في عامي 2010 و2015، لكنها أقل بكثير من نسبة 80% التي سُجلت في الجولة الأولى عام 2010.

ومن المتوقع أن تُصادق المحكمة الدستورية على النتائج خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر لـ"رويترز"، إن سيمون باجبو السيدة الأولى السابقة والتي كانت أبرز منافس في الانتخابات الرئاسية اتصلت بالرئيس واتارا لتهنئته على فوزه.