هيئة قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة قناة السويس، يوم الاثنين، نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة في القناة.

واكد التلفزيون المصري في خبر عاجل تابعته وكالة شفق نيوز، أن "السفينة الجانحة بقناة السويس تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة".

كما أكدت وكالة رويترز على عودة الملاحة في قناة السويس إلى نشاطها الطبيعي.

وقبل قليل ، أشارت وكالة رويتزر إلى عودة السفينة الجانحة في قناة السويس إلى وضعها بعرض القناة بفعل الرياح الشديدة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن المصريين نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وكانت مصر أعلنت تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وتوجهها إلى منطقة البحيرات لفحصها في عملية قد تستمر 48 ساعة.

ورجح رئيس هيئة قناة السويس استئناف الملاحة في القناة ظهر اليوم الاثنين.