"هيئة تحرير الشام" تتلقى رسالة تحذير من إسرائيل

شفق نيوز/ كشف المحلل السياسي والشؤون الدولية في شبكة "CNN" الأميركية، باراك رافيد، يوم الخميس، أن إسرائيل بعثت رسالة إلى "هيئة تحرير الشام" حذرت فيها من التعرض بسوء للطائفة الدرزية في سوريا، وعدم الاقتراب من الحدود الإسرائيلية.

وقال رافيد "عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالجماعات الكوردية في شمال سوريا، فإن إسرائيل قريبة جداً ولها علاقات معهم، وعندما يتعلق الأمر بالمجموعات الدرزية القريبة في مرتفعات الجولان والجانب السوري من مرتفعات الجولان، وفي جنوب سوريا، هناك أيضاً علاقة وثيقة جداً، لأن هناك جالية درزية كبيرة في إسرائيل".

وأضاف "إسرائيل أخبرت الطائفة الدرزية في إسرائيل أنه إذا تعرضت الطائفة الدرزية في سوريا للتهديد، فإن إسرائيل ستتدخل، لكن عندما يتعلق الأمر بهيئة تحرير الشام، فقد أرسل الإسرائيليون رسائل إلى هيئة تحرير الشام من خلال أطراف ثالثة مفادها تحذير من الاقتراب من أي مكان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وأنه إذا اقتربوا من الحدود مع إسرائيل، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي سيتخذ إجراءً".

وأشار إلى أنه "لذلك، أعتقد أن هناك الكثير من الشكوك في إسرائيل بشأن هيئة تحرير الشام، أكثر بكثير من إدارة بايدن أو في الدول الأوروبية، وأعتقد أن الإسرائيليين سيكونون حذرين للغاية عندما يتعلق الأمر بهذه المجموعة".

واستطرد رافيد "ما تحاول إسرائيل تحقيقه هو، كما تعلمون، تدمير ما تبقى من الجيش السوري، أعتقد أنه يمكننا أن نقول ذلك بوضوح شديد، أعتقد أن عدد الغارات خلال الأيام القليلة الماضية تجاوز 400 غارة".

وتابع "أعتقد أن القوات الجوية والبحرية السورية قد اختفت، وتم قصف مستودعات الأسلحة السورية، وما تبقى من برنامج الأسلحة الكيمياوية السوري، تم قصفها كلها تقريباً، وبعضها لم يتم قصفه بعد".

وختم بالقول "لكن أعتقد أنه سيتم قصفه في الأيام القليلة المقبلة، لذا، بشكل عام، أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون الاستفادة من الوضع للتأكد من أن من سيسيطر على سوريا في السنوات القليلة المقبلة سيحتاج إلى الكثير من الوقت لإعادة بناء جيشها، وبالتالي سيكون أقل تهديداً لإسرائيل".