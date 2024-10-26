هيئة الأركان الإيرانية: إسرائيل استخدمت فضاء الجيش الأميركي في العراق لشن ضرباتها

شفق نيوز/ أكدت هيئة الأركان الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يوم السبت، بأن إسرائيل استخدمت فضاء الجيش الأميركي في العراق لشن ضرباتها على الأراضي الإيرانية.

وقال مركز الاتصالات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في بيان عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، تابعته وكالة شفق نيوز،: "نبلغ الشعب الإيراني الشريف والشجاع بأن الطائرات الصهيونية المعادية، في اعتداء واضح ومخالف للقوانين الدولية، قامت باستخدام المجال الجوي المتاح من قبل الجيش الأمريكي الإرهابي في العراق، في وقت مبكر من صباح اليوم، السبت، بإطلاق عدة صواريخ بعيدة المدى تُطلق من الجو من على بعد مئة كيلومتر من الحدود الإيرانية".

ولفتت إلى أن "هذه الصواريخ مزودة برؤوس حربية خفيفة جداً، حوالي خمس حجم رأس الصواريخ الباليستية الإيرانية، ووجهت نحو بعض الرادارات الحدودية في محافظات إيلام وخوزستان ومحيط محافظة طهران"، مبينة أنه "بفضل تدخل الدفاع الجوي للبلاد في الوقت المناسب، تم تقليل الأضرار التي وقعت وكانت محدودة، حيث تضررت بعض الأنظمة الرادارية، وتم إصلاح بعضها فوراً، بينما يجري العمل على إصلاح البعض الآخر حالياً".

وأوضحت أن "هذا العمل غير المشروع وغير القانوني، تمكن الدفاع الجوي للبلاد من تتبع واعتراض عدد كبير من الصواريخ ومنع الطائرات المعادية من دخول المجال الجوي للبلاد".

وأكدت الهيئة في بيانها أن "إيران، تحتفظ بحق الرد القانوني والمشروع في الوقت المناسب، على ضرورة إقامة هدنة دائمة في غزة ولبنان لمنع قتل الأبرياء والمظلومين".

وتابعت: "يتم تحذير الحكومة الأمريكية الإرهابية والمجرمة، التي تلعب دوراً محورياً في دعم وتأييد الأعمال الإجرامية للنظام الصهيوني في زعزعة أمن المنطقة، من السيطرة على هذا النظام غير القانوني وغير الشرعي، وتجنب التورط أكثر في المستنقع الذي صنعه هذا النظام المحتل، لمنع تصعيد الصراع وانعدام الأمن في المنطقة وقتل الأبرياء، خاصة في غزة ولبنان".

ودعت الشعب الإيراني الشريف ووسائل الإعلام والخبراء "عدم الانجرار وراء الشائعات والقصص غير الموثوقة، واتباع الأخبار الصحيحة فقط من خلال القنوات الرسمية والإعلام الوطني".

وأعلنت إسرائيل شن هجوم من ثلاث موجات على إيران، استهدف مصانع صواريخ ومنشآت عسكرية ردًا على هجمات إيرانية سابقة.

فيما أعلنت إيران، أن الهجمات الإسرائيلية عليها أوقعت "أضرارا محدودة" في بعض المواقع، وأشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخًا على ثلاث قواعد إسرائيلية، ردًا على اغتيال قياديين إيرانيين وحماس.