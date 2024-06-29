هيئة الانتخابات الإيرانية تعلن عن جولة إعادة بين بزشكيان وجليلي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية في وزارة الداخلية، يوم السبت، عن إجراء جولة انتخابات ثانية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، ييوم الجمعة المقبلة، مؤكدة أن نسبة التصويت وصلت إلى 40%.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، إن "جولة ثانية من الانتخابات ستجري الجمعة المقبلة بين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي".

ولفت إلى أن "بزشكيان تقدم بـ10 ملايين و400 ألف صوت مقابل 9 ملايين ونصف مليون صوت لجليلي"، مؤكداً أن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ونسبة المشاركة بلغت 40%".

وأوضح ان "مسعود بزشكيان حصل على 10.415.991 صوتاً، وسعيد جليلي حصل على 9.473.298 صوتاً، ومحمد باقر قاليباف حصل على 3.383.340 صوتاً ومصطفى بور محمدي على 206.397 صوتاً".