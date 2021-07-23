"هيومن رايتس ووتش": إيران استخدمت قوة مفرطة ضد محتجين على انقطاع المياه

شفق نيوز/ قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات في إيران استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في محافظة خوزستان، والذين خرجوا احتجاجا على انقطاع المياه عن مناطقهم.

وطالبت المنظمة طهران بإجراء تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن ثلاث حالات وفاة على الأقل وقعت بين المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت الحكومة الإيرانية بمعالجة مشاكل الوصول إلى المياه المستمرة منذ فترة طويلة.

وما تزال الاحتجاجات مستمرة في إيران منذ 15 يوليو، لا سيما في محافظة خوزستان التي تعتبر أكبر تجمع للعرب في البلاد.

وامتدت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى في الداخل الإيراني، تضامنا مع أهالي خوزستان.

"السلطات الإيرانية لديها سجل مقلق من الاستجابة بالرصاص للمحتجين المحبطين من الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة وتدهور الأحوال المعيشية"، قالت الباحثة في المنظمة، تارا سبهريفر.

وشددت سبهريفر على أنه يتعين "على سلطات الحكومة ضمان حق التجمع السلمي ومنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة".