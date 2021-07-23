سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"هيومن رايتس ووتش": إيران استخدمت قوة مفرطة ضد محتجين على انقطاع المياه

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-23T06:09:06+0000
"هيومن رايتس ووتش": إيران استخدمت قوة مفرطة ضد محتجين على انقطاع المياه

شفق نيوز/ قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات في إيران استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في محافظة خوزستان، والذين خرجوا احتجاجا على انقطاع المياه عن مناطقهم.

وطالبت المنظمة طهران بإجراء تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن ثلاث حالات وفاة على الأقل وقعت بين المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت الحكومة الإيرانية بمعالجة مشاكل الوصول إلى المياه المستمرة منذ فترة طويلة.

وما تزال الاحتجاجات مستمرة في إيران منذ 15 يوليو، لا سيما في محافظة خوزستان التي تعتبر أكبر تجمع للعرب في البلاد.

وامتدت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى في الداخل الإيراني، تضامنا مع أهالي خوزستان.

"السلطات الإيرانية لديها سجل مقلق من الاستجابة بالرصاص للمحتجين المحبطين من الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة وتدهور الأحوال المعيشية"، قالت الباحثة في المنظمة، تارا سبهريفر.

وشددت سبهريفر على أنه يتعين "على سلطات الحكومة ضمان حق التجمع السلمي ومنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة".

related

منظمة دولية تعلن ارتفاع حصيلة احتجاجات ايران الى اكثر من 300 قتيل

Date: 2019-12-16 06:55:16
منظمة دولية تعلن ارتفاع حصيلة احتجاجات ايران الى اكثر من 300 قتيل

"رويترز": استمرار احتجاجات المياه في إيران وهتافات ضد خامنئي

Date: 2021-07-22 05:31:25
"رويترز": استمرار احتجاجات المياه في إيران وهتافات ضد خامنئي

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا شمالي إيران

Date: 2020-02-20 11:02:38
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا شمالي إيران

الكونغرس يتحرك لمنع ترامب من شن حرب على إيران

Date: 2019-06-26 07:49:53
الكونغرس يتحرك لمنع ترامب من شن حرب على إيران

مخاوف أمنية تدفع السعودية والإمارات للتواصل مع إيران

Date: 2021-06-09 15:21:13
مخاوف أمنية تدفع السعودية والإمارات للتواصل مع إيران

مقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران قرب حدود العراق

Date: 2020-11-26 15:13:16
مقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران قرب حدود العراق

إيران: وفاة 135 مصابا بكورونا خلال الـ24 الساعة الماضية

Date: 2020-03-17 16:02:18
إيران: وفاة 135 مصابا بكورونا خلال الـ24 الساعة الماضية

الحرس الثوري يسمي "اكبر مخاوفه": يتواجد بداخل ايران

Date: 2019-09-30 14:00:11
الحرس الثوري يسمي "اكبر مخاوفه": يتواجد بداخل ايران