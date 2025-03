هولندا.. 5 إصابات بعملية طعن في ساحة تاريخية (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الهولندية، مساء الخميس، إصابة 5 أشخاص على الأقل في حادث طعن قرب ساحة دام التاريخية وسط العاصمة أمستردام.

وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال مشتبه به، فيما ما تزال دوافع الطعن غير واضحة، بحسب "رويترز".

وأظهرت لقطات من الساحة التاريخية حشداً غفيراً يتجمع حول منطقة مُطوقة، بحضور مروحية إسعاف، وسيارات إسعاف، وعربات شرطة.

من جانبها، ذكرت إدارة شرطة المدينة على منصة "إكس": "نحن متواجدون في شارع سينت نيكولاسسترات بالقرب من الدام بعد بلاغ عن حادثة طعن مصحوبة بإصابات، لذلك، تم فرض طوق أمني على الدام أيضاً، وسنوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقاً".

وأبلغ متحدث باسم الشرطة وسائل الإعلام المحلية أن السلطات تلقت بلاغات عن عملية سطو.

