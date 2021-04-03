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هولندا توقف لقاح أسترازينيكا لفئات عمرية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-03T05:17:00+0000
هولندا توقف لقاح أسترازينيكا لفئات عمرية

قالت وزارة الصحة الهولندية إن البلاد علقت مؤقتا استخدام لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما عقب وفاة امرأة تلقت جرعة من اللقاح.

وأفادت وكالة أنباء (إيه.إن.بي) أنه سيتم بموجب هذا القرار إلغاء نحو عشرة آلاف عملية تطعيم كانت محددة بمواعيد سابقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم اتخاذ القرار بعد تقارير جديدة أصدرتها وكالة مراقبة الدواء ومناقشات مع السلطات الصحية.

وقالت الوكالة، التي تراقب الآثار الجانبية للأدوية، في وقت سابق الجمعة إنها تلقت خمسة تقارير عن حدوث جلطات في الدم مع انخفاض عدد الصفائح الدموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا وكان من بين هذه الحالات امرأة توفيت.

وأوضحت الوكالة أن ما حدث وقع بعد ما بين سبعة إلى عشرة أيام من تلقي اللقاح.

وذكرت "هؤلاء سيدات تتراوح أعمارهن بين 25 و 65 عاما. تعرضت ثلاث منهن إلى انسداد رئوي حاد وتوفيت واحدة وأصيبت أخرى بنزيف في المخ".

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