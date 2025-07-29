هولندا تمنع دخول "بن غفير وسموتريتش" وتستدعي السفير الإسرائيلي للتوبيخ

شفق نيوز- أمستردام

أعلنت هولندا، منع وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسسئيل سموتريتش الإسرائيليين من دخول أراضيها.

ووفقاً لوسائل إعلام هولندية، فقد قررت الحكومة استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي، إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب.

كما أشارت إلى أن فالديكامب كتب إلى أعضاء البرلمان أن "الوضع في غزة لا يطاق ولا يمكن الدفاع عنه".

بدوره، قال رئيس وزراء هولندا ديك سكوبف عبر منصة "اكس"، إن "بلاده ستضغط خلال جلسة الاتحاد الأوروبي من أجل تعليق اتفاقية التجارة الأوروبية مع إسرائيل وفرض قيود على صادرات الأسلحة إليها إذا تقرر أنها لم تلتزم بتعهداتها الإنسانية في قطاع غزة بما يتعلق بوصول المساعدات دون عوائق وبشكل آمن".

وردا على قرار منعه من دخول هولندا، قال بن غفير: "حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل".

من جانبه، علق سموتريتش على القرار، قائلاً إن "أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي ولن تفعل ذلك مستقبلا".