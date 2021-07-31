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هولندا.. تفكيك "أكبر" مختبر لإنتاج المخدرات الصناعية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-31T11:33:27+0000
هولندا.. تفكيك "أكبر" مختبر لإنتاج المخدرات الصناعية

شفق نيوز / كشفت الشرطة الهولندية، يوم السبت، النقاب عما يمكن أن يكون "أكبر مختبر للمخدرات الصناعية" في جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوحدة التي تولت تفكيك المنشأة، في بيان لها، أنه "كان من الممكن تصنيع أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات في اليوم الواحد في هذا المختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق".

وأوضحت الشرطة أن "بحسب الخدمة الوطنية لتفكيك هكذا منشآت، قد يكون هذا أكبر موقع إنتاج للمخدرات الصناعية في هولندا وأكثرها تطورا"، لافتة إلى أنه "تسنى الكشف عن هذا المختبر المقام في مرآبين محاذيين في منطقة ريفية بجنوب شرق البلاد، بفضل معلومات متأتية من رسائل دردشة مشفرة".

وبحسب الشرطة، تم توقيف رجل بولندي الجنسية في الثانية والستين من العمر، ومن المتوقع أن تستمر عملية التفكيك "حتى يوم غد" نظرا لحجم المنشأة.

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