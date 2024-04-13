هولندا تغلق سفارتها في طهران وقنصليتها بأربيل

شفق نيوز/ قررت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم السبت، إغلاق سفارة بلادها في إيران، والقنصلية العامة الهولندية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق بشكل مؤقت غدا الأحد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته السفارة بطهران، إنها اتخذت هذا القرار ردا على التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف البيان أن الوزارة ستقرر يوم الأحد ما إذا كانت ستفتح المكاتب القنصلية يوم الاثنين أم لا، منوها الى أنه تم أو سيتم إخطار أي شخص لديه موعد في الوقت المناسب وستتم إعادة جدولة المواعيد.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا سيؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة للسفر إلى هولندا. في الوقت الحالي، لا يؤثر الإغلاق المؤقت على خدمات VFS Global في طهران وأربيل.