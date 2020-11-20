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هولندا تحظر بيع السجائر بمتاجر السلع

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-20T16:15:33+0000
هولندا تحظر بيع السجائر بمتاجر السلع

شفق نيوز/ قالت الحكومة الهولندية، الجمعة، إنها ستحظر بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في متاجر السلع الاستهلاكية، اعتبارا من عام 2024، لحث المزيد من الناس على الإقلاع عن التدخين.

ومع فرض حظر على ماكينات بيع السجائر اعتبارا من 2022، وإضافة حظر بيعها في المتاجر، قالت الحكومة إن ذلك سيقضي على 11 ألف نقطة بيع للتبغ من أصل 16 ألفا متاحة حاليا في البلاد.

ويشكل بيع السجائر داخل متاجر السلع الاستهلاكية حاليا نحو 55 بالمئة من مبيعات التبغ في هولندا.

وحظرت السلطات في هولندا منذ عام 2008 التدخين في الحانات والمطاعم، كما أزالت مناطق مخصصة للتدخين في محطات القطارات هذا العام على أن تحذو البنايات التي تضم مكاتب العمل والشركات حذوها بحلول عام 2022.

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