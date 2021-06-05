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هولندا تتسلم عنصرين من داعش من الإدارة الذاتية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-05T05:07:19+0000
هولندا تتسلم عنصرين من داعش من الإدارة الذاتية

أعلنت السلطات الكوردية في شمال شرق سوريا، أنها ستسلم مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم داعش لممثلين عن هولندا، من أجل إعادتهم إلى بلادهم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الادارة الكوردية إن "تسليم مواطنين من داعش إلى الجهات الرسمية الهولندية" سوف يحصل السبت عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش في مقرها في القامشلي.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الكوردية إن "تسليم مواطنين من داعش إلى الجهات الرسمية الهولندية" سوف يحصل السبت عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش في مقرها في القامشلي.

وبينما لم يتم إعطاء تفاصيل إضافية، فقد قال عبد الكريم عمر، المسؤول في الدائرة، لوكالة فرانس برس، إن هؤلاء الذين سيتم تسليمهم ليس من بينهم أي مقاتلين من تنظيم داعش.

ومنذ سقوط تنظيم داعش، دعا كورد سوريا المجتمع الدولي بشكل مستمر إلى إعادة الأجانب المحتجزين في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم.

ولم تلق هذه الدعوة آذانا صاغية، إذ لم يُسمح حتى الآن إلا لعدد قليل معظمهم من الأطفال بالعودة.

وعام 2019 سلمت السلطات الكوردية طفلين يتيمين هولنديين لإعادتهم إلى بلادهما.

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