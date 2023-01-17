هولندا.. اعتقال سوري يشتبه بتوليه منصباً قيادياً في "داعش"

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، مواطناً سورياً يشتبه في أنه كان قائداً أمنياً بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" خلال الحرب الأهلية السورية.

وقال مكتب المدعي العام الوطني الهولندي في بيان أوردته وكالة أسوشيتد برس، إن الرجل "يشتبه بمشاركته في جرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم (داعش) في سوريا".

واضاف ممثلو الادعاء، أن الرجل البالغ من العمر 37 عاماً، والذي لم يكشف عن اسمه، اعتقل في قرية أركيل الصغيرة، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا شرق مدينة روتردام الساحلية.

وأشار البيان إلى أن الرجل يعتقد أنه تولى منصبا "إداريا في جهاز الأمن التابع لتنظيم داعش في الفترة بين عامي 2015 و2018. وتولى لنحو عامين قبل ذلك نفس المنصب بـ"جبهة النصرة". وقال ممثلو الادعاء إنه تولى المنصبين "في مخيم اليرموك للاجئين" جنوب العاصمة السورية دمشق.

وذكر ممثلو الادعاء أن المشتبه به تقدم بطلب لجوء في هولندا عام 2019 ثم استقر في وقت لاحق في أركيل. ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي تحقيق في لاهاي يوم 20 شباط.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الهولندية مشتبها بتورطهم في النزاع السوري. ففي العام الماضي أدانت محكمة هولندية شقيقين سوريين لتوليهما مناصب عليا في "جبهة النصرة" بين عامي 2011 و2014.