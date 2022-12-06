هنغاريا: حان الوقت لإعادة التفكير في العقوبات المفروضة على روسيا

صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنه يجب على أوروبا النظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب التكاليف المرتبطة بتدخلها في الوضع القائم في أوكرانيا.

وكتب أوربان في صفحته على "تويتر": "ماكرون على حق: ثمن النزاع بين روسيا وأوكرانيا ليس هو نفسه على جانبي المحيط الأطلسي. وإذا أردنا أن تبقى الصناعات الأوروبية على قيد الحياة، فيجب علينا حل أزمة الطاقة بسرعة. حان الوقت لإعادة التفكير في العقوبات".

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سابقا أن أوروبا والولايات المتحدة تشارك في النزاع الأوكراني "باسم نفس المبادئ"، لكن الثمن الذي تدفعه، ليس هو نفسه على جانبي المحيط الأطلسي.