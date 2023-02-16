"همٌ يجمعهم".. سكان عامرية حلب السورية يبدأون من "الصفر" بعد الزلزال المدمر (صور)

شفق نيوز/ استبدلوا كل ما يملكون بالأرض، هذا ما يمكن أن يوصف به حال سكان منطقة العامرية بمحافظة حلب السورية، بعد أن اخذ الزلزال المدمر منهم دورهم وحياة أحبائهم وجعلهم يبدأون من الصفر.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز التي تجولت بمنطقة العامرية في حلب حياة الأهالي وهم يرون يوميا منازلهم المهدمة أمام اعينهم بعد أن قضى عليها الزلزال.

ووثقت الكاميرا شخص كبير في السن يجلس على قطعة قماش ويشعل سيجارة وهو يراقب منزله المهدم فيما يقوم آخر وهو ذو ساق مبتورة بمراقبة منزله الذي بقي اطلالاً فقط، فيما تعمل الجرافات لإزالة أنقاض المنازل، ويبرز من ذلك فتاة سورية تجتهد في قراءة مادة دراسية في مسعى لنسيان ما حدث والبدء من "الصفر" بحياة جديدة، ربما تحلم ان تكون خالية من الزلازل الطبيعية.