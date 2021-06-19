همتي ورضائي وهاشمي يعلنون الهزيمة بالانتخابات الإيرانية ويباركون لرئيسي الفوز

أقر مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائي وعبدالناصر همتي وأميرحسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم بالانتخابات الرئاسية وباركوا لإبراهيم رئيسي فوزه.

وأفادت قناة "RT" الروسية نقلا عن مراسلها في طهران، بأنه حتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية، لكن وكالات الأنباء الإيرانية تتحدث عن تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت أن فرز الأصوات مستمر.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس المنتخب معروف وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميا، وشكر الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات "في هذه المرحلة التاريخية".

وأدلى ملايين الإيرانيين بأصواتهم أمس الجمعة في انتخابات أشارت التوقعات إلى أنها ستنقل السلطة إلى رئيسي، وهو قاض من المحافظين ويخضع لعقوبات أمريكية.