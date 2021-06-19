سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

همتي ورضائي وهاشمي يعلنون الهزيمة بالانتخابات الإيرانية ويباركون لرئيسي الفوز

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-19T05:55:47+0000
همتي ورضائي وهاشمي يعلنون الهزيمة بالانتخابات الإيرانية ويباركون لرئيسي الفوز

أقر مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائي وعبدالناصر همتي وأميرحسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم بالانتخابات الرئاسية وباركوا لإبراهيم رئيسي فوزه.

وأفادت قناة "RT" الروسية نقلا عن مراسلها في طهران، بأنه حتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية، لكن وكالات الأنباء الإيرانية تتحدث عن تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت أن فرز الأصوات مستمر.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس المنتخب معروف وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميا، وشكر الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات "في هذه المرحلة التاريخية".

وأدلى ملايين الإيرانيين بأصواتهم أمس الجمعة في انتخابات أشارت التوقعات إلى أنها ستنقل السلطة إلى رئيسي، وهو قاض من المحافظين ويخضع لعقوبات أمريكية.

related

إيران.. 592 شخصا يتنافسون في سباق الرئاسة الإيرانية

Date: 2021-05-15 18:24:45
إيران.. 592 شخصا يتنافسون في سباق الرئاسة الإيرانية

فارس: رفض ترشح لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري للإنتخابات الرئاسية في إيران

Date: 2021-05-25 07:13:24
فارس: رفض ترشح لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري للإنتخابات الرئاسية في إيران

بعد كلمة خامنئي وتدني نسب المشاركة المتوقعة.. إيران قد تعيد النظر بمشاركة مرشحين مستبعدين

Date: 2021-06-04 10:51:01
بعد كلمة خامنئي وتدني نسب المشاركة المتوقعة.. إيران قد تعيد النظر بمشاركة مرشحين مستبعدين

إيران تعلن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للانتخابات

Date: 2021-06-05 05:59:33
إيران تعلن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للانتخابات

مرشح للرئاسة الإيرانية يعد بمواصلة المباحثات مع السعودية عبر الوساطة العراقية

Date: 2021-06-12 08:18:16
مرشح للرئاسة الإيرانية يعد بمواصلة المباحثات مع السعودية عبر الوساطة العراقية

ايران تحدد 6 مدن عراقية لاقتراع رعاياها في الانتخابات الرئاسية

Date: 2021-06-12 11:14:57
ايران تحدد 6 مدن عراقية لاقتراع رعاياها في الانتخابات الرئاسية

"النووي" يطغى على الانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل أشهر من موعدها

Date: 2021-02-26 06:12:56
"النووي" يطغى على الانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل أشهر من موعدها

قبيل انطلاقها.. مرشحون ينسحبون من الانتخابات الإيرانية وخامنئي يوجه اتهاماً للغرب

Date: 2021-06-16 17:46:43
قبيل انطلاقها.. مرشحون ينسحبون من الانتخابات الإيرانية وخامنئي يوجه اتهاماً للغرب