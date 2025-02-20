هل يستعد الفاتيكان لجنازة البابا؟

شفق نيوز/ نفى متحدث باسم الحرس السويسري في الفاتيكان، صحة تقارير وشائعات انتشرت مؤخرا تتحدث عن الاستعدادات لجنازة البابا فرنسيس.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الحرس بدأ بالفعل الاستعدادات النشطة للجنازة وتم فرض حظر تجول على الحراس بعد تحذيرات من أن البابا "قد لا ينجو" من الالتهاب الرئوي، ومع ذلك، نفى متحدث باسم الفاتيكان هذا الادعاء في وقت لاحق.

وقال المسؤول: "نواصل العمل بشكل طبيعي "، مؤكدا أن الحراس يعملون دون تغييرات.

وكشف البابا سابقا أنه "أعد بالفعل" قبره، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الموضوع، وفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

وكان البابا البالغ من العمر 88 عاما دخل المستشفى منذ 14 فبراير. وقد أمر بأخذ قسط من الراحة التامة، وتم إلغاء جميع الفعاليات التي تخصه حتى نهاية الأسبوع.

ويقول الفاتيكان إن وجود البابا فرنسيس في المستفى قد يمتد، كما ورد أن فرنسيس في حالة معنوية جيدة، ويصلي ويقرأ الصحف.

وأمس الأربعاء، أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس يعاني من التهاب رئوي ثنائي، في انتكاسة صحية جديدة للبابا البالغ 88 عاما.

ويأتي هذا التشخيص الجديد، الذي يعني أن الالتهاب الرئوي أصاب كلا الرئتين، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى في روما، حيث تم إدخاله يوم الجمعة الماضي. وكان قد تم تشخيصه سابقا بالتهاب الشعب الهوائية.

وقال الفاتيكان إن البابا يعاني من عدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي، وأن الفحوصات التي أجريت له تشير إلى "صورة سريرية معقدة تتطلب إقامة مناسبة في المستشفى".