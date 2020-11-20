هل أمر ترامب البيت الأبيض بعدم التواصل مع بايدن؟

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزمة بقانون نقل السلطة، بعد إعلان جو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة الأميركية.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكناني، أن يكون الرئيس ترامب أصدر أوامر بعدم التواصل بين إدارته وحملة بايدن.

وشدد البيت الأبيض على أن حملة ترامب الانتخابية متمسكة بالدعاوى القضائية التي رفعتها، مشيرا إلى أن ترامب ينتظر مسار الدعاوى القضائية قبل أي تصريح بشأن الانتخابات.

وفيما يخص تطورات جائحة فيروس كورونا، قالت المتحدثة إن 40 مليون جرعة من لقاح كورونا ستكون جاهزة قبل نهاية العام، مشيرة إلى أن نسب الوفيات بسبب كورونا تراجعت وعلى كافة المستويات.

وأعلنت وسائل الإعلام الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة بتحقيقه 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي من أصل 270 كافية للفوز بالسباق الرئاسي.

ولم يعترف الرئيس الأميركي بخسارة الانتخابات، وكرر في أكثر من مناسبة أنه حقق الفوز فيها وأن أصواتا غير قانونية قلبت الكفة لصالح بايدن. ورفعت حملة ترامب دعاوي قانونية تدحض نتيجة الانتخابات في عدة ولايات خلافية.

في الأثناء، حسم مستشار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، المحامي جو بوير، الجدل الذي كان قائما في الساعات الماضية حيال حظوظ الرئيس دونالد ترامب بقلب نتائج الانتخابات وتغييرها لمصلحته من خلال الدعاوى القضائية التي تقدّم بها للطعن بنتائج الانتخابات في أكثر من ولاية أميركية.

وقال المحامي بوب بوير إن فريق ترامب القانوني خسر 28 دعوى قضائية في غضون 17 يوما، وأضاف: "إنهم لا يخسرون فقط دعاوى قضائية، إنهم يخسرون أيضا محاميهم".

وأكد المحامي بوير أن الرئيس ترامب "يحاول تمزيق الأصول التي ترعى الديمقراطية، لكنه فشل في ذلك، حيث بدت القوانين راسخة وقوية"، حسب ما أفادت مراسلة سكاي نيوز عربية في اعلاصمة واشنطن.

وذكّر بوير أن وزارة الأمن الوطني التي سعى ترامب إلى التأثير عليها حسمت الجدل، وقالت إن "ادعاءاته بحصول تزوير غير صحيحة، وإن الانتخابات كانت الأكثر أمنا ونزاهة في تاريخ أميركا". وختم أن "مزاعم ترامب وإجراءاته القانونية مكتوب لها الفشل".

ويعتزم الرئيس ترامب لقاء شخصيات بارزة من حزبه من ولاية ميشيغن في البيت الأبيض، الجمعة، في إطار سعي حملته الانتخابية لتغيير نتيجة التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر، بعد أن منيت بسلسلة من الهزائم القضائية.

وأبلغت 3 مصادر مطلعة "رويترز" بأن حملة ترامب "تحولت إلى استراتيجية جديدة تعتمد على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، مثل ميشيغن، لتقويض مصداقية النتائج".

ويركز فريق ترامب على ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا في الوقت الحالي، لكن حتى إن تغيرت النتيجة في الولايتين لصالح الرئيس الجمهوري فإنه لا يزال يحتاج لتغيير النتيجة في ولاية ثالثة ليتفوق على بايدن في أصوات المجمع الانتخابي.