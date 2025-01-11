هلع بعد محاولة إقلاع فاشلة لطائرة ركاب في أمريكا (فيديو)

شفق نيوز/ تسببت محاولة إقلاع فاشلة لطائرة "دلتا إيرلاينز" الأميركية في حالة من الهلع وفرار أكثر من 200 راكب باستخدام شرائح قابلة للنفخ، وإصابة أربعة أشخاص، فيما تبين أن السبب كان نتيجة خلل بالمحرك.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "مترو" Metro البريطانية، فقد تم نشر ما لا يقل عن خمس شرائح طوارئ (مزالق) أثناء إخلاء الركاب لطائرة من طراز "بوينغ 757-300" على مدرج مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، وذلك بعد الساعة التاسعة صباحاً بقليل من يوم الجمعة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث ركاباً ملفوفين ينزلون على الشرائح ويركضون عبر الثلوج على المدرج.

وقالت شركة الطيران الأميركية: "اتبع طاقم طيران دلتا الإجراءات المعمول بها لتعليق إقلاع الرحلة بعد إشارة تفيد بوجود مشكلة في المحرك".

وأصيب أربعة ركاب في هذه العملية، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى بينما عولج الثلاثة الآخرون في مكان الحادث، وفقاً لمسؤولي المطار.

وأضافت شركة "دلتا إيرلاينز": "لا يوجد شيء أكثر أهمية من سلامة موظفينا وعملائنا، ونحن نعتذر لعملائنا عن تجربتهم". وأضافت: "إن تركيزنا منصب على تلبية احتياجاتهم الفورية ونقلهم إلى وجهاتهم بأمان".

وتُظهر بيانات التتبع أن الطائرة توقفت في منتصف الطريق على المدرج، حيث كانت الطائرة تسير بسرعة 100 ميل في الساعة عندما تم إلغاء الإقلاع.

وقال أحد الركاب إن المحرك اشتعلت فيه النيران وانزلقت الطائرة على المدرج أثناء محاولتها الإقلاع. وفي مقطع فيديو سجلته الراكبة أليسون ويد قالت: "هناك دخان يتصاعد من هناك". وأضافت: "هذا أمر جنوني، لذا فنحن جميعاً نقف هنا في أتلانتا. نحن نقف هنا في الثلج".

وخضعت أتلانتا لتحذير من عاصفة ثلجية حتى الساعة 7 صباحاً من يوم السبت، وتم إيقاف المطار عن العمل بعد ظهر يوم الجمعة، كما تأخرت أو ألغيت مئات الرحلات الجوية.