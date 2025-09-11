هزتان أرضيتان تضربان أنقرة والمتوسط

شفق نيوز- أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الخميس، هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر.

وقال مركز الكوارث والطوارئ التركي (آفاد)، إن الهزة وقعت عند الساعة 08:24 بالتوقيت المحلي في منطقة قلجيك بعمق 11 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وشعر بها سكان عدة ولايات منها: إسكي شهير، وتشانقري، وكير شهير، وكيريكالي.

وفي السياق، أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية أخرى في البحر الأبيض المتوسط بقوة 4.6 درجات، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

وأوضح المركز أن موقع الهزة يبعد 211 كيلومتراً شرق العاصمة المالطية فاليتا، و213 كيلومتراً إلى الشرق الشرقي من مدينة قورمي.