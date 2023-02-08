هزة أرضية في مدن سورية والبقاع اللبناني وسط ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3480

شفق نيوز/ ارتفعت من جديد حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا لتصل إلى 3480 على الأقل، في وقت ضربت هزة ارضية جديدة مدناً سورية والبقاع اللبناني.

وذكرت الوكالة السورية الرسمية، "سانا" في خبر عاجل، أن "هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص".

كما شعر سكان البقاع اللبناني بالهزة الأرضية.

بدوره اشار المرصد الأورومتوسطي للزلالزل الى ان "الهزة الارضية التي حدثت منذ قليل في سورية ولبنان و شعر بها سكان طرطوس بلغت قوتها 4.3 على مقياس ريختر".

وأضاف، "تلاها بعد 6 دقائق هزة اخرى في تركيا بلغت قوتها 4.0 على مقياس ريختر

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "ضحايا الزلزال في عموم سوريا ارتفع الى 3480 في حصيلة غير نهائية، 1570 منهم ضمن مناطق النظام غالبيتهم في اللاذقية وحلب، و 1910 ضمن مناطق نفوذ حكومة “الإنقاذ” و”الحكومة السورية المؤقتة” في الشمال السوري، بينهم نحو 800 على الأقل في جنديرس، و150 شخص في مدينة الأتارب في ريف حلب، إضافة لإصابة نحو 3000 شخص على الأقل، وتضررت نتيجة الزلزال نحو 100 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب سوريا.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجهات الدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ المصابين والوقوف على الكارثة الإنسانية، في ظل ضعف فرق الإنقاذ السورية.

كما طالب السلطات التركية باستقبال الجرحى وإدخال فرق طبية تركية للمساعدة في عملية الإنقاذ.