هزة أرضية تضرب وسط تركيا

شفق نيوز/ أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، بأن هزة أرضية ضربت وسط تركيا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن المركز أن الهزة الأرضية كانت على عمق 5 كيلومترات، وأن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 29 كيلومترًا جنوب غرب كهرمان مرعش، وهي منطقة تقع جنوب تركيا.

وأشارت البيانات أيضا إلى وقوع هزة أرضية أخرى في وسط تركيا، على بُعد 80 كيلومترًا، بين الغرب والشمال الغربي من مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين.

وكشفت المراصد العالمية آنذاك، أن مركز تلك الزلازل كان ولاية كهرمان مرعش، لكنها خلّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.