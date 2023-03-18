هزة أرضية تضرب كهرمان مرعش التركية

شفق نيوز/ أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي، يوم السبت، بأن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة ضربت كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

وقال المرصد إنه تم تسجيل الزلزال على الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، على بعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة جوكسون، على عمق كيلومترين.

ولم ترد معلومات عن خسائر مادية أو بشرية محتملين.

ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في شهر 6 فبراير/ شباط الماضي بفاصل 9 ساعات، في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن"، حيث توفي قرابة 48 ألف شخص، وخلف دمارا هائلا.