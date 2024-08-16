هزة أرضية تضرب دمشق ومحافظات سورية أخرى وصولا الى لبنان وتركيا

شفق نيوز/ شعر سكان العاصمة السورية دمشق بهزة أرضية بلغت شدتها 5.2 درجات قبل قليل وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شعور سكان العديد من المدن السورية بها إضافة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقل موقع رصد الزلازل الأورومتوسطي أن هزة أرضية ضربت في سوريا شدتها 5.2 درجات في تمام الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش.

وذكر المركز الوطني السوري للزلازل أن الهزة التي شعر بها سكان المحافظات (دمشق وحمص وحلب وطرطوس واللاذقية) وقعت على بعد 4 كيلومتر غرب مدينة السلمية وسط البلاد وتبلغ شدتها وفق التحليل الأولي 5.2 درجات على مقياس ريختر.

في غضون ذلك قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن: زلزالين بقوة 5.2 و4.2 درجات وقعا في مدينة حماة السورية بفارق 3 دقائق شعر بهما سكان ولايتي هطاي وغازي عنتاب التركيتين.

وتشهد المنطقة نشاطا زلزاليا مستمرا منذ أيام قليلة طال مدنا على الجغرافية السورية والتركية دون أن تشهد زلزالا مدمرا كما حدث في فبراير العام الماضي 2023.

وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة وسط سوريا، ما تسبب في حالة من الهلع والتدافع أودت بحياة سيدة مسنّة وأوقعت 25 إصابة. وشعر بالزلزال سكان الأردن ولبنان.