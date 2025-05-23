هزة أرضية تضرب المغرب دون تسجيل خسائر

شفق نيوز/ ضربت هزة أرضية متوسطة القوة إحدى المدن المغربية، ظهر اليوم الجمعة، مثيرة قلق السكان دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.

وبحسب بيانات الرصد الزلزالي، بلغت قوة الهزة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 23 كيلومتراً، في تمام الساعة 12:16 ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة.

وشعر السكان منطقة سيدي عبّو قرب بلدة الرماني في إقليم الخميسات، وفقاً وسائل إعلام مغربية، باهتزاز واضح داخل المنازل، إلا أن الزلزال لم يخلف أية أضرار تذكر، وفقاً للمعلومات الأولية.

وتقع المنطقة المتأثرة ضمن نطاق "الرباط – سلا – القنيطرة"، وهي منطقة سبق أن سجلت نشاطاً زلزالياً متفرقاً على مدى السنوات الماضية، لكن معظم الهزات فيها كانت خفيفة أو متوسطة.