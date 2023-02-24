هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب ولاية وسط تركيا

شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية مساء يوم الجمعة، ولاية وسط تركيا.

وبحسب بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال في الساعة 20:19 (17:19 تغ) في قضاء غورون.

وأفاد البيان أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأكد شاكر أونار أوزتورك نائب والي سيواس، في تصريحات لمراسل الأناضول عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء أمس الخميس، بأن زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية هاتاي ضمن انطاكيا قرب الحدود السورية.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات لكلا البلدين.