هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب المغرب

شفق نيوز/ سجّلت مراكز الرصد الزلزالي العالمية، يوم الثلاثاء، هزة أرضية جديدة ضربت جهة مراكش-آسفي في المغرب، بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة عند الساعة 12:22 ظهراً بتوقيت المغرب، على بُعد نحو 32 كيلومتراً جنوب غرب منطقة مشور القصبة، وفق ما أوردته صحيفة “هسبريس” نقلاً عن مصادر رسمية.

ووفقاً للصحيفة فقد شعر سكان مراكش والمناطق المجاورة بالهزة بشكل واضح، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الهزة بعد أقل من عامين على الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في 2023، والذي بلغت شدته 7 درجات وأسفر عن آلاف الضحايا.