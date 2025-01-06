هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب ‎إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بأن هزة أرضية بقوة 4.5 درجات ضربت قرية بلوك الواقعة في منطقة اسماعيلي بمدينة جيروفت بمحافظة كرمان.

‎وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "هذه الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات من الارض عند الساعة 7:24 من صباح اليوم الاثنين".

‎وأضاف المركز، انها وقعت على بعد 12 كيلومترا من قرية بلوك و26 كيلومترا من كهنوج و24 كيلومترا من فارياب في محافظة كرمان، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار محتملة جراء هذه الهزة، حتى الآن.