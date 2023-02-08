هزات أرضية جديدة تضرب مناطق سورية وفلسطينية

شفق نيوز/ ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وعُلم أن مركز الهزة وقع في ساعة متقدمة من اليلي، في المنطقة بين طوباس شرقا وطولكرم غربا، شمالي الضفة الغربية، وشعر به سكان وسط البلاد.

وأفاد مدير مركز الزلازل التابع لجامعة النجاح الفلسطينية في نابلس، بأن "مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كيلومترا شمال مدينة نابلس، في صدع (الفارعة-الكرمل) وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلومترات.

من جانبها قالت وكالة الانباء السورية "سانا" في خبر عاجل صباح اليوم، إن هزة أرضية ضربت مدن اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص، وبينت أنها كانت خفيفة وشعر بها سكان تلك المناطق.

ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب التقارير الأولية.