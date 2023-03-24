هزات أرضية تضرب اليابان

شفق نيوز/ أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بتسجيل هزات أرضية اليوم الجمعة قبالة سواحل اليابان بقوة 5.4 درجة.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، وقع مركز الهزات الأرضية على بعد 621 كيلومترا جنوب شرق مدينة يوكوسوكا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 428 ألف نسمة وتقع في جزيرة هونشو.

وأشار بيان المركز الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 60 كلم.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزات الأرضية، ولم ترد كذلك معلومات عن احتمال حدوث تسونامي بسبب الهزات.