هرب 12 عاماً من المحاكمة.. السجن المؤبد لرجل مصري قتل ابنتيه "بجريمة شرف" في أمريكا  

شفق نيوز / دانت محكمة، امريكية، اليوم الاربعاء، مصرياً بقتل ابنتيه في عام 2008، وهرب لمدة 12 عاماً قبل القاء القبض عليه عام 2020.

وقالت وكالة اسوشيتد برس إن " محكمة ولاية تكساس، دانت ياسر عبد الفتاح سعيد وهو مصري بقتل ابنتيه في عام 2008 وقضت بسجنه مدى الحياة".

وأضافت الوكالة أن " الأب قتل ابنتيه المراهقتين أمينة (18)عاماً، وسارة (17) عاماً في (جريمة شرف)، ثم هرب، قبل أن يتم توقيفه في عام 2020".

وبينت الوكالة أنه "تم العثور على الشقيقتين مقتولتين بالرصاص في سيارة أجرة كان والدهما يقودها وكانت متوقفة بالقرب من فندق في دالاس في يوم رأس السنة الجديدة في عام 2008 واتصلت سارة بخدمة الطوارئ لإبلاغ السلطات ان والدها اطلق النار عليها وانها تحتضر، ولكنها وشقيقتها فارقتا الحياة قبل وصول الشرطة.

ولفتت وكالة اسوشيتد برس أنه "وقبل أسبوع من مقتلهما غادرت الفتاتان مع امهما برفقة صديقيهما منزل الاسرة في ضاحية لويفيل في دالاس هربا من سعيد"،

وقالت المدعية العامة لورين بلاك إن "الشقيقتين كانتا خائفتين على حياتهما، وقررتا المغادرة بعد ان صوب والدهما مسدسا على رأس أمينة وهددها بالقتل".

وفي رسالة الى القاضي قبل المحاكمة كتب سعيد أنه كان "غير راضٍ عن مواعدة بنتيه لرجلين"، لكنه "نفى قتلهما".

ودانت المحكمة سعيد بالقتل العمد، وقضت بسجنه دون الافراج المشروط، فيما لم يطلب الادعاء العام تطبيق عقوبة الاعدام، فيما قالت المدعية العامة أن "سعيد تلاعب بالاسرة وسيطر عليها وعندما ارادت ابنتاه عيش حياتهما شعر بأنه سيفقد السيطرة وقتلهما".