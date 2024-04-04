هذا ما دار بين بايدن ونتنياهو في اتصال هاتفي

شفق نيوز/ اعلن البيت الابيض اليوم الخميس، عن تفاصيل محادثات الرئيس بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض في بيان؛ أن بايدن نتنياهو ناقشا الوضع في غزة.

وبحسب البيان؛ أن الرئيس بايدن شدد على أن الضربات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني العام غير مقبولة.

وأوضح لنتنياهو؛ ضرورة أن تعلن إسرائيل وتنفذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة.

وأشار الرئيس الامريكي إلى أن "سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".

وشدد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء، وحث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى ديارهم. كما ناقش الزعيمان التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي. وأوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة تلك التهديدات، وفقاً للبيان.