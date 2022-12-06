هدأت من نبرتها تجاه الصين .. واشنطن: لا نريد سلاما مخادعا في أوكرانيا

شفق نيوز / كشف وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن سعي بلاده لتحقيق سلام "عادل وغير مخادع" في أوكرانيا، فيما بيّن أن بلاده لا تريد تحول المنافسة مع الصين الى "صراع".

وقال أنتوني بلينكن في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال إن "بلاده تركز على مساعدة أوكرانيا في استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ 24 فبراير الماضي".

وأضاف"نركز على مواصلة تحركاتنا الحالية لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه بالإضافة إلى "الدعم العسكري"، تحتاج كييف إلى "مساعدات اقتصادية وإنسانية أيضا".

ولم يجب بلينكن بشكل واضح عن سؤال عما إذا كان الأوكرانيون قادرين على "استعادة شبه جزيرة القرم" من روسيا، قائلا إن الأوكرانيين أنفسهم يقررون "أين يريدون الذهاب ومتى"، ولكن "بدعمنا ودعم عشرات الدول حول العالم".

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قال في نوفمبر إن نجاح القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا عام 2014، "غير محتمل في المستقبل القريب".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تريد محادثات سلام بشأن أوكرانيا لتحقيق سلام "عادل ودائم"، وقال: "هذا (الصراع في أوكرانيا) سينتهي، بشكل شبه مؤكد، من خلال الدبلوماسية والمفاوضات. لكنني أعتقد أننا يجب أن نرى سلاما عادلا ودائما"، مشددا على أن واشنطن تريد تجنب سلام "خادع" أو "مفتعل" لأوكرانيا.

وبشأن الصين، أوضح الوزير أن الولايات المتحدة تخوض منافسة شديدة معها، لكنها لا تريد صراعا مع بكين، وقال: "نحن في حالة تنافس متوتر. لا نريد أن يتحول إلى صراع".

وقال الوزير بلينكن "ما رأيناه في السنوات الأخيرة هو أن الصين تبتعد عن إدراك أن الوضع القائم هو ما يجب الحفاظ عليه، وتمارس ضغوطا متزايدة على تايوان".

وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة ترى أنه من المهم إيجاد سبل للتعاون مع الصين في القضايا ذات الاهتمام المشترك".