هدوء حذر بعد احتجاجات قرب مطار رفيق الحريري

شفق نيوز/ أعاد الجيش اللبناني فتح طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد أن قطعها محتجون ليل الجمعة، أضرموا فيها النيران في سيارة تابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد شهدت بيروت مساء الجمعة احتجاجات وأعمال شغب واسعة "نفذها مناصرو حزب الله" بعد منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت.

وأضافت أنه جرى قطع طريق المطار وطريق الشويفات، بالإطارات المشتعلة والأتربة والصخور، كما قام المحتجون بتحطيم وإحراق سيارات متوجهة إلى مطار بيروت الدولي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن موكبًا يعود لنائب رئيس قوات "اليونيفيل" تم حرقه على طريق مطار

واستنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداءات التي طالت سيارة اليونيفيل، وقال إنه وجّه وزير الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية المعتدين على السيارة، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص.

وقالت اليونيفيل في بيان: "هذا المساء، تعرض موكب اليونيفيل الذي كان يقل قوات حفظ السلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف، وأُضرمت النيران في إحدى المركبات".

وتابع البيان: "أصيب نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائدا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته".

وكان الجيش الإسرائيلي قال يوم الأربعاء، إن فيلق "القدس" الإيراني و"حزب الله" "يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة ⁧مطار بيروت⁩ الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسليح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بتسلح حزب الله وسيعمل من خلال جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني دولة إسرائيل"